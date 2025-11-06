―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第556回をよろしくお願いします。◆賢く買い物したい人は知るべきファッション業界の裏側今回は「今買うと損するもの」！ガラリと気候が変わり、秋冬モノを揃えようという方も多いかと存じます。しかしちょっと待った！今、それ買うと後々損するかも知れません