大戸屋逗子店限定メニューの「湘南みやじ豚のヒレかつ御膳」（筆者撮影）【写真】目の前に広がる海！ 絶景のロケーションと逗子店の限定メニューに気分は上々♪安くて安心のチェーン店。その多くは、街角や駅前など日常の風景となっている。しかし、日本各地には、“景色が主役”と言っても過言ではない、特別な店舗が存在する。窓から広がる景色に映るのは、美しい海や湖、雄大な緑、歴史ある街並み。それらを“お手頃な価格”と