市によると、南陽市長岡の市職員がクマに襲われ大ケガをした場所の近くで、クマの痕跡が見つかった。 カキの木の実が食べられ、足あとも見つかったという。 現場は南陽市の長岡公民館から東に１００メートルほどの住宅敷地。市が注意を呼びかけている。