アイスホッケー女子のアジア選手権が5日、カザフスタンのオスケメンで開幕し、日本は開催国カザフスタンに6―0で大勝して白星発進した。大会には4カ国が参加し、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場を決めている日本は7日に韓国、8日に中国と対戦する。（共同）