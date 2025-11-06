記者会見を行うダフィー米運輸長官＝5日/Poolワシントン（CNN）米国のダフィー運輸長官は5日の記者会見で、政府閉鎖の打開に向けた合意が得られない場合、7日にも主要空港40カ所の運航を10％削減すると発表した。削減により数千便に影響が出る可能性があるが、対象となる便数や具体的な空港は発表されていない。政府閉鎖が続く中、国内各地では管制官の人員不足により、フライトの遅延が増加している。管制官は来週にも2度目の給与