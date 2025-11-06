紅茶ブランド「Afternoon Tea」とファミリーマートの人気コラボから、心も体も温まるホットペットボトル飲料3種が登場！2025年11月11日（火）より全国の約16,300店で発売されます。ぶどう香るアールグレイ、黒豆香るルイボスティー、アールグレイラテと、気分に合わせて選べるラインアップ。上品な香りと深い味わいで、秋冬のティータイムを贅沢に彩ってくれます♡ 秋冬限定！華やかに