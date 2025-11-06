11月5日夜、静岡県富士市の県道で道路を横断していた男女2人が車にはねられ女性が死亡、男性がけがをしました。警察は2人をはね、そのまま逃走していた51歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。 【写真を見る】車にはねられ男女2人が死傷したひき逃げ事件の現場＝静岡県富士市・11月5日夜 11月5日午後6時20分頃、富士市松岡の県道で道路を横断していた男女2人が軽トラックにはねられました。 この事故で近くに住む無職の女