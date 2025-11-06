【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,311.00 △225.76（11/5）NASDAQ：23,499.80 △151.16（11/5） 1.概況 5日の米国市場は主要3指数が揃って反発しました。経済指標が市場予想を上回ったことが投資家心理の改善につながったほか、前日に売りが先行したハイテク株が持ち直したことが相場の追い風となりました。ダウ平均は小幅高で取引を開始しました。朝方は方向感に欠け、4日の終値である47,