9月の労働者の実質賃金が前の年の同じ月と比べて1.4％減り、9カ月連続マイナスとなりました。賃金の伸びが物価の上昇に追い付いていない状況が続いています。【映像】9月の実質賃金1.4％減厚生労働省によりますと、9月に労働者が受け取った基本給や残業代などをあわせた「現金給与」の総額は平均29万7145円で、前の年の同じ月と比べて1.9％増え、45カ月連続でプラスとなりました。一方、物価の影響を考慮した「実質賃金」は1