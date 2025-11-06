東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値177.12高値177.14安値175.71 179.03ハイブレイク 178.09抵抗2 177.60抵抗1 176.66ピボット 176.17支持1 175.23支持2 174.74ローブレイク ポンド円 終値201.13高値201.24安値199.07 204.06ハイブレイク 202.65抵抗2 201.89抵抗1 200.48ピボット 199.72支持1 198.31支持2 197.55ロ&#1254