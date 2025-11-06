東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.85高値8.87安値8.71 9.07ハイブレイク 8.97抵抗2 8.91抵抗1 8.81ピボット 8.75支持1 8.65支持2 8.59ローブレイク シンガポールドル円 終値117.92高値118.02安値116.93 119.41ハイブレイク 118.71抵抗2 118.32抵抗1 117.62ピボット 117.23支持1 116.53支持2 116.14ローブレイ