東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6505高値0.6513安値0.6459 0.6580ハイブレイク 0.6546抵抗2 0.6526抵抗1 0.6492ピボット 0.6472支持1 0.6438支持2 0.6418ローブレイク キーウィドル 終値0.5662高値0.5665安値0.5631 0.5708ハイブレイク 0.5687抵抗2 0.5674抵抗1 0.5653ピボット 0.5640支持1 0.5619