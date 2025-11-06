巨人・重信慎之介外野手（32）が6日、自身のインスタグラムを更新し「この度、現役を引退することを決断しました」と引退を決断したことを報告した。重信は15年ドラフト2位で早大から入団。10年間で1軍通算585試合に出場した打率・230の成績を残していた。しかし、今季は10試合の出場に終わると10月6日に戦力外通告を受けていた。インスタグラムでは「10年前、夢と覚悟を胸にこの世界に飛び込み、毎日が挑戦であり、学びであ