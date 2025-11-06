シンクロナイズド混合予選に臨んだ松本悠生（左）、森ひかる組＝パンプロナ（共同）【パンプロナ（スペイン）共同】トランポリンの世界選手権は5日、スペインのパンプロナで開幕し、非五輪種目のシンクロナイズドで初採用の混合予選が行われ、松本悠生（金沢学院大ク）森ひかる（GATE）組が首位、宮野隼人（滋賀県スポーツ協会）桜井愛菜（金沢学院大ク）組は8位となり、16組で争う7日の準決勝に進んだ。