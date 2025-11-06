ボーイズグループ・9bicが5日、公式サイトを更新し、メンバーの佐々木大河（19）の契約解除を発表した。【写真あり】3日には6人でイベントに出演していた9bic“公式サイトでは「この度、メンバー『佐々木大河』につきまして、重大なコンプライアンス違反が判明したため、慎重な協議の結果、2025年11月5日（水）付でグループ脱退および株式会社WAIWAIとのマネジメント契約を解除いたしました」と報告。「応援してくださっている