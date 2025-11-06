今回は、旦那の出張がただの遊びだったと判明し、怒りに震えた妻のエピソードを紹介します。出張中、LIMEの返信が全然なく…「友達に1泊旅行に誘われ、旦那に『ひとりで旅行していいか』相談しました。すると『母親の外泊はまだ早い。子供が可哀想だろ？』と言われ、仕方なくあきらめることに。そんなある日、旦那が出張に行くことになりました。ただ、旦那の話をよく聞くと、『結構いい旅館で、温泉でゆっくりできるんだ』と言っ