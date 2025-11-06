11月6日（現地時間5日、日付は以下同）、ユタ・ジャズは、ウォーカー・ケスラーが左肩の関節唇損傷を修復する手術を受けることを発表した。これに伴い、ケスラーは2025-26シーズンの残り試合を全休することも伝えられている。 チームは11月1日のフェニックス・サンズ戦からアウェイゲームが続く遠征中であり、ケスラーは同サンズ戦の出場を最後に戦線離脱している。ジャズ