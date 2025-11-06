今月2日、高松市の風俗店で女性から現金を盗んだとして、高松市の男がけさ（6日）逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、高松市屋島西町のアルバイト従業員の男（24）です。警察によりますと、男は11月2日午前7時ごろから3日午前0時40分ごろまでの間、勤務先の風俗店で、この店に勤務する女性（23）から、現金3万円を盗んだ疑いがもたれています。きのう（5日）午後8時ごろ、この店の関係者から「職場で金を盗んでいる人