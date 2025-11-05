国内アパレル関連大手各社が、2025年10月度の既存店売上高を発表した。統計開始以来平均気温が2番目に高かった今年の10月（気象庁発表）だったが、月後半に気温が低下。冬物が動き、ファーストリテイリングの国内ユニクロ事業や良品計画、ユナイテッドアローズ、ワークマンなどの企業は大幅な増収を達成した。 【画像をもっと見る】 国内ユニクロは、気温の低下と新商品の打ち出し時期がマッチしたことで前年同月比25.1％の大