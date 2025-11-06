メガハウスは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 早川アキ にっこりVer.＆天使の悪魔 セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 早川アキ にっこりVer.＆天使の悪魔