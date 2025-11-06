実質賃金の増減率の推移厚生労働省が6日公表した9月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比1.4％減で、9カ月連続のマイナスだった。名目賃金に当たる現金給与総額は45カ月連続のプラスだが、物価の伸びが上回っている。現金給与総額は1.9％増の29万7145円。物価の変動を示す消費者物価指数が3.4％上昇したことから、実質賃金はマイナスとなった。現金給与総