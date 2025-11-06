厚生労働省は６日午前、９月の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。物価の影響を考慮した労働者１人当たりの実質賃金は前年同月比１・４％減で、９か月連続のマイナスとなった。食料品など物価の高騰に賃金の上昇が追いついていない状況が続いている。名目賃金である現金給与総額は同１・９％増の２９万７１４５円で４５か月連続のプラスとなったものの、消費者物価指数が同３・４％上昇した。主に基本給を指す「所定内給与