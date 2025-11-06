物価の上昇を反映した9月の実質賃金は9カ月連続でマイナスとなりました。厚生労働省が実施している「毎月勤労統計調査」によりますと、物価の変動を反映した「実質賃金」は前の年の同じ月と比べ1.4％減り、9カ月連続でマイナスとなりました。一方、働く人1人当たりの「現金給与総額」は29万7145円で、前の年の同じ月から1.9％増え、45カ月連続の上昇となりました。厚労省は「賃金は堅調に伸びているが、物価の上昇が賃金の伸びより