海上保安庁唯一の砕氷型ヘリ搭載巡視船として活躍海上保安庁が運用する現役最古の巡視船「そうや」が2025年11月4日、退役前の最後の航海へと出港しました。【写真】半世紀活躍したベテラン巡視船「そうや」最後の勇姿を見る1978（昭和53）年11月の就役以来、実に47年間にわたり北の海の安全を守り続けてきた「そうや」は、海上保安庁唯一の砕氷型ヘリ搭載巡視船として、流氷観測や海難救助に多大な功績を残してきました。就