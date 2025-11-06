フリーの羽鳥慎一アナウンサーが６日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に復帰した。羽鳥アナは１０月３０日から１１月５日まで夏休みで番組を欠席していた。冒頭で「１週間お休みいただきまして、今日からまた、よろしくお願いします」とあいさつしていた。番組では、１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞