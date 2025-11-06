女優の石井杏奈が６日までに自身のインスタグラムを更新し、「アルストロメリア」と題した投稿をした。「未来への憧れ」「持続」と花言葉をつづり、「花持ちがよくて、大切な人への贈り物にぴったりなお花。」と添えられた花の魅力を伝えた。この投稿には「本当に美しすぎる」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます」「すごく綺麗」「杏奈ちゃん金髪似合ってる」「超絶な美しさに惚れ惚れ」などの声が寄せられている。