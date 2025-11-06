人間がコンピューターシミュレーションの現実の中に生きているという可能性が、数学的に否定された。 【写真】マトリックスの概念「この世は仮想現実」 イーロン・マスク氏や映画「マトリックス」シリーズなどによって普及したこの概念は、私たちのいる宇宙が未知の知性によって作成された超先進的なデジタルプログラムであるかもしれないことを示唆していた。 しかし研究誌「ジャー