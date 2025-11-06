歌手ソン・シギョンの元マネジャーの横領疑惑をめぐり、内部関係者からの暴露があった。4日、オンラインコミュニティにソン・シギョンの公演スタッフとみられるAさんによる告発文が掲載された。Aさんは自身のSNSに、「コメント欄に『芸能人はたくさん稼げるけど、マネジャーは稼げないじゃないか』と書かれていた。『あんた、もしかして元マネジャーの奥さんか？』と書いては消した」と投稿した。ソン・シギョンのマネジャーによる