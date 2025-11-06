Íèµ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²þ¤á¤ÆÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢NPB¤Ç97¾¡¡¢MLB¤Ç68¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö2016Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌ´¤Î¼Â¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã