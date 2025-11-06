【ニューヨーク共同】米連邦航空局（FAA）は5日、政府機関の一部閉鎖で航空管制官が無給で勤務を続けていることを受け、全米40の主要空港で航空便の運航を10％削減する方針を明らかにした。米メディアなどが報じた。