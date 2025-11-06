厚生労働省が発表した毎月勤労統計の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年9月の1人あたりの給与は、平均29万7145円で、前の年の同じ月と比べて1.9％増え、45か月連続のプラスとなりました。一方で、物価の変動を反映させた実質賃金をみると、前の年の同じ月と比べて1.4％減少し、9か月連続のマイナスとなっています。厚労省は、「賃金は着実に伸びているが引き続き物価の伸びが大きく、マイナスとなってし