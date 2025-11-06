住宅ローンは繰り下げ返済すべきなのか。ファイナンシャルプランナーの横田健一さんは「5000万円を35年ローンで返済するという仮定で、『繰り上げ返済』と『投資をしながら返済』を調べたところ、35年後の資産残高に圧倒的な差が出た」という――。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／key05■住宅ローン返済は繰り下げすべきなのか日銀が利上げに舵を切ったことによって住宅ローンの金利が少しずつ