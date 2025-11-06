世帯金融資産が1000万円を超える人たちであれば、買い物も計画的で失敗することなどないように思えます。ところが一見貯蓄上手な人たちにも「時間を巻き戻したい」という後悔だらけのお金の使い方があったり。今回はAll About編集部が実施した「人生で最も良かった買い物・後悔している買い物」に関するアンケートから、金融資産1000万円以上の人たちのリアルな失敗エピソードを紹介。購入を決断する際の参考にしてみてください。