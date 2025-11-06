秋季キャンプに参加中の広島・佐藤柳之介投手（２３）が５日、宮崎県日南市内のチーム宿舎で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸１２００万円でサインした。（金額は推定）１年目の今季は６試合で１勝２敗、防御率３・６０。プロ初登板初先発となった６月２９日の中日戦（バンテリン）でプロ初勝利を挙げるも、以降は白星から遠ざかった。「（プロは）そんなに甘くはないと思っていましたが『もっとできた』というか、もっと結