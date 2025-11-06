俳優の夏木マリ（73）が4日、自身のインスタグラムを更新。「豪華観光列車に乗せていただきました」と報告し、夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ（74）との2ショットを披露した。【写真】「二人共カッコ良過ぎ」“豪華”観光列車を満喫した夏木マリ＆夫・斉藤ノヴの2ショット3日に放送されたNHK『観光列車タイムマシン』に夫婦そろって出演。夏木は「今回は2人での旅。スタッフの皆さんのまごころが詰まった、本当に素敵な列車