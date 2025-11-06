どこにいても目を引くレベルの美人は、周囲の男性から一方的に「近寄りがたい存在」だと決めつけられがちなもの。「意外とモテない」という残念な状況に陥りたくなければ、高飛車なイメージを覆すような演出が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性99名に聞いたアンケートを参考に「美人だからこそ打ち出したい『親しみやすさ』の演出」をご紹介いたします。【１】「100均って、マジで神！」と、庶民の感覚を