2度目の大幅改良モデル登場で大反響三菱自動車工業（以下、三菱）は2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で、大幅改良を行った新型「デリカD：5」を世界初公開しました。今冬の発売を予定しています。SNSなどには早速さまざまなコメントが投稿され、大きな話題になっています。三菱新型「デリカD：5」大幅改良モデル【画像】超カッコイイ！ これが三菱「新型デリカD：5」です！ 画像で見る（30枚以上）