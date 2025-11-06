セレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」が、ゲーム＆カルチャー界のレジェンドである「セガ」誕生65周年を祝した特別なコラボレーションを発表しました♡Tシャツ、スウェット、ナップザック、さらにはコレクター垂涎の“ソニック”ソフビまで全26アイテムを用意。しかもSNSで話題の現役高校生アーティスト「MON7A」がソニックと夢の共演！ファッション×ゲーム