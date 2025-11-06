私はサキ。夫のタカシと結婚しました。夫は驚くほどの「ルーティン人間」。自分の決めた生活パターンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。ルーティンに組み込まれていない家事や育児は絶対にしてくれません。でもルーティンに入っているものは完璧にこなしてくれるいい夫なんです。だから私はできるだけ夫の生活パターンを乱さないように気をつけてきました。そんな日々を過ごしながら、やがて娘のユリは2才になり