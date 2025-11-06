フリーアナウンサーの金谷有希子（40）が第3子を妊娠したことを6日、自身のSNSで発表した。金谷アナは「第三子妊娠のご報告」とし「いきなりで恐縮ですがタイトルにもありますように、この度、第三子を授かりました」と報告した。また「高齢出産だからか？上の子のお世話でバタバタしてしまったせいか？今回の妊娠ではトラブルが多くて数ヶ月歩けなかったり。体調不良により、ご報告すら全然できませんでした」と明かした。