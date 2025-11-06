俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）。雨清水タエ役・北川景子がコメントを寄せた。【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」北川演じる雨清水タエは、松江でも随一の名家に生まれ、大勢の女中たちに囲まれながら何不自由なく育ち、凛とした気品と厳