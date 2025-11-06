スウォッチは、満月をテーマとした限定シリーズの第4作「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD（SO33N704L）」を発表した。11月の満月を指すビーバームーンに着想を得たという新作は、11月5日の満月から11月20日の新月まで、Bioceramic MoonSwatchコレクション取扱店舗にて販売される。価格は5万7,200円。○ビーバームーンが生んだ新しいムーンフェイズビーバームーンを象徴するムーンフェイズディスクには、「ビーバーにかじり