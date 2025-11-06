¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè29ÏÃ¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ºÆ¨¤²µ¢¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬·è¤Þ¤é¤º¾Ç¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥­¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬Æ¯¤¯µíÆý²°¤Ë¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ