きょう6日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャルでは、「ゴチになります!26」のVIPチャレンジャーにパリ五輪レスリング女子金メダリストの鏡優翔とあのが参戦する。あのゴチバトルの舞台は開業25周年、ディズニーアンバサダーホテル内の「エンパイア・グリル」。世界各国の食文化が融合したカリフォルニアスタイルのグリル料理が楽しめる。そしてほとんどの料理のどこかに