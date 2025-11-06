【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ【推しの子】第3期のメインビジュアルと第1弾PVが公開となり、第1弾PV内にて第3期ED主題歌がなとりの新曲「セレナーデ」に決まったことが解禁された。なとり本人もかねてから【推しの子】原作のファンだったと言い、登場キャラクターのアクアをモチーフに「彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲」と、今回のタイアップに