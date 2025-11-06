「AX-XSS100」と麻倉怜士氏 オーディオの祭典「2025東京インターナショナルオーディオショウ(TIAS)」も閉幕し、2025年もいよいよ残りわずか。今回は、麻倉怜士氏がそんなTIASも含めて、この秋に体験した注目のオーディオ製品5選を紹介する。 AUREX「AX-XSS100」 ――気がつけば11月に突入し、2025年もあと1ヶ月ほどとなりました。今回は、麻倉さんがこの秋に体験し、特に印象に残った