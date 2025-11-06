【本日の見通し】ドル円はドル高継続を期待も、動きは慎重か 昨日は東京午前に株安をきっかけとした世界的なリスク警戒の動きに売りが強まり、ドル円は一時１５２円９０銭台を付けた。その後反発し、東京市場で下げ分をほぼ解消すると、海外市場でさらに反発し、１５４円３６銭まで上昇。米ＡＤＰ、ＩＳＭ非製造業の好結果が支え。特にＩＳＭ非製造業の強さは米利下げ期待を後退させるものとなり、ドル買いの流れにつなが