フリーの羽鳥慎一アナウンサーが６日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に復帰した。羽鳥アナは１０月３０日から今月５日まで夏休みで番組を欠席していた。冒頭で「１週間お休みいただきまして、今日からまた、よろしくお願いします」とあいさつしていた。休みの間、代役を同局の草薙和輝アナと板倉朋希アナが務めていた。