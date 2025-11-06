【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比44銭円安ドル高の1ドル＝154円05〜15銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1487〜97ドル、177円04〜14銭。朝方発表された米雇用関連指標が堅調だったことなどを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げの観測が後退。円売りドル買いが優勢となった。