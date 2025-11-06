ケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）では、2025年11月6日9時から20日23時59分までの期間、2026年1月1日から数量限定で発売される「ケンタ福袋」の事前抽選販売を専用特設サイトで受付します（一部店舗を除く）。毎年完売必至の人気福袋、今年もお得にセット内容は、KFC全店共通引換券 総額5350円相当(「オリジナルチキン2ピース」引換券3枚、「バーガー1個」引換券2枚、「ポテト(S)1個」引換券3枚、「ビスケット1個」引換券3